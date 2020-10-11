Півзахисник збірної Італії Джакомо Бонавентура не допоможе "Скуадрі адзуррі" у сьогоднішньому матчі проти Польщі.

Офіційний твіттер збірної Італії повідомив, що хавбек покинув розташування через народження сина, якого назвали Едоардо.

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Гравець вже повернувся на батьківщину. Відзначимо, що Бонавентура відіграв 67 хвилин у товариському матчі проти Молдови, який завершився перемогою (6:0). Вже сьогодні Італія проведе матч у рамках Ліги націй проти Польщі, початок о 21:45.

До слова, Джакомо цього літа перебрався до Фіорентини, де провів 3 матчі та відзначився асистом.

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