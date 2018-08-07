toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Болт может подписать контракт с австралийским Сентрал Кост Маринерс

15:38 27 Читати українською
Болт может подписать контракт с австралийским Сентрал Кост Маринерс
Усэйн Болт / TOI Sports

Известный легкоатлет Усэйн Болт может начать профессиональную футбольную карьеру в чемпионате Австралии. Ямайца подпишет Сентрал Кост Маринерс.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт может подписать свой первый профессиональный контракт с представителем А-лиги Сентрал Кост Маринерс. Сейчас футболист тренируется с австралийским клубом.

Штегер: Физические данные Болта сильно отличаются от футбольных

"Я просто хочу поблагодарить каждого в Сентрал Кост Маринерс за предоставление возможности играть на профессиональном уровне в А-лиге.

Я хочу получить возможность тяжело работать, все возможно, и я приехал сюда выкладываться по полной", – цитирует Болта официальный сайт Сентрал Кост Маринерс.

Теги
Мир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
5
мин
Славия Прага
20:30
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук