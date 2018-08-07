Болт может подписать контракт с австралийским Сентрал Кост Маринерс

Известный легкоатлет Усэйн Болт может начать профессиональную футбольную карьеру в чемпионате Австралии. Ямайца подпишет Сентрал Кост Маринерс.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт может подписать свой первый профессиональный контракт с представителем А-лиги Сентрал Кост Маринерс. Сейчас футболист тренируется с австралийским клубом.

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"Я просто хочу поблагодарить каждого в Сентрал Кост Маринерс за предоставление возможности играть на профессиональном уровне в А-лиге.

Я хочу получить возможность тяжело работать, все возможно, и я приехал сюда выкладываться по полной", – цитирует Болта официальный сайт Сентрал Кост Маринерс.