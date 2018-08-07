toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Болт може підписати контракт з австралійським Сентрал Кост Марінерс

15:38 3 Читать на русском
Болт може підписати контракт з австралійським Сентрал Кост Марінерс
Усейн Болт / TOI Sports

Відомий легкоатлет Усейн Болт може розпочати професійну футбольну кар'єру в чемпіонаті Австралії. Ямайця підпише Сентрал Кост Марінерс.

Восьмиразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Усейн Болт може підписати свій перший професійний контракт з представником А-ліги Сентрал Кост Марінерс. Наразі футболіст тренується з австралійським клубом.

Штегер: Фізичні дані Болта сильно відрізняються від футбольних

"Я просто хочу подякувати кожному в Сентрал Кост Марінерс за надання можливості грати на професійному рівні в А-лізі.

Я прагну отримати можливість важко працювати, усе є можливим, і я приїхав сюди викладатись на повну", – цитує Болта офіційний сайт Сентрал Кост Марінерс.

Теги
Усейн Болт Сентрал Кост Марінерс Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
7
хв
Славія Прага
20:30
Динамо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук