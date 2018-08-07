Болт може підписати контракт з австралійським Сентрал Кост Марінерс

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"Його штрафні ефективніші, ніж у Роналду". У Бельгії захоплюються Маліновським – він знову в символічній збірнійБельгія — 14:07 2282
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