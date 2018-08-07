Болт може підписати контракт з австралійським Сентрал Кост Марінерс

Відомий легкоатлет Усейн Болт може розпочати професійну футбольну кар'єру в чемпіонаті Австралії. Ямайця підпише Сентрал Кост Марінерс.

Восьмиразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Усейн Болт може підписати свій перший професійний контракт з представником А-ліги Сентрал Кост Марінерс. Наразі футболіст тренується з австралійським клубом.

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"Я просто хочу подякувати кожному в Сентрал Кост Марінерс за надання можливості грати на професійному рівні в А-лізі.

Я прагну отримати можливість важко працювати, усе є можливим, і я приїхав сюди викладатись на повну", – цитує Болта офіційний сайт Сентрал Кост Марінерс.