Болт: Или до конца ноября я подпишу контракт, или покончу с мечтой о футболе

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт рассказал, при каких условиях покончит с мечтой стать футболистом.

"У меня много предложений от разных клубов. Сейчас выбираю то, которое мне подойдет. Приму решение до конца ноября, и я или подпишу контракт с клубом, или покончу с мечтой о футболе", – цитирует Болта NBC.

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Напомним, известный легкоатлет решил начать профессиональную футбольную карьеру и играл в чемпионате Австралии. Стоит отметить, легенда легкой атлетике тренировался с австралийским клубом с августа и дважды забивал в предсезонных матчах.

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Усэйн даже получил предложение о подписании контракта от мальтийской Валлетты, однако ответил отказом.