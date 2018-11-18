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Болт: Або до кінця листопада я підпишу контракт, або покінчу з мрією про футбол

11:09 153 Читать на русском
Болт: Або до кінця листопада я підпишу контракт, або покінчу з мрією про футбол
Усейн Болт / Соцмережі

Легендарний ямайський спринтер Усейн Болт розповів, за яких умов покінчить з мрією стати футболістом.

"У мене багато пропозицій від різних клубів. Зараз вибираю те, яке мені підійде. Прийму рішення до кінця листопада, і я або підпишу контракт з клубом, або покінчу з мрією про футбол", – цитує Болта NBC.

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Нагадаємо, відомий легкоатлет вирішив розпочати професійну футбольну кар'єру та грав у чемпіонаті Австралії. Варто відзначити, легенда легкої атлетики тренувався з австралійським клубом з серпня і двічі забивав у передсезонних матчах.

Усейн навіть отримав пропозицію про підписання контракту від мальтійської Валлетти, однак відповів відмовою.

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