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Болт покинул Сентрал Кост Маринерс

09:22 57 Читати українською
Болт покинул Сентрал Кост Маринерс
Усэйн Болт / reuters

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт, который начал играть в футбол, решил прекратить сотрудничество с австралийским клубом.

Я хотел бы поблагодарить владельцам руководству, персоналу, игрокам и болельщикам Сентрал Кост Маринерс за то, что они так тепло приняли меня в клубе", – передает слова Болта Goal.

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Напомним, известный легкоатлет решил начать профессиональную футбольную карьеру и играл в чемпионате Австралии. Отметим, легенда легкой атлетике тренировался с австралийским клубом с августа и дважды забивал в предсезонных матчах.

Усэйн даже получил предложение предложение контракта от мальтийской Валлетты, однако ответил отказом.

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Теги
Мир Усэйн Болт Сентрал Кост Маринерс
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