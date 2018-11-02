Болт покинул Сентрал Кост Маринерс

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт, который начал играть в футбол, решил прекратить сотрудничество с австралийским клубом.

Я хотел бы поблагодарить владельцам руководству, персоналу, игрокам и болельщикам Сентрал Кост Маринерс за то, что они так тепло приняли меня в клубе", – передает слова Болта Goal.

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Напомним, известный легкоатлет решил начать профессиональную футбольную карьеру и играл в чемпионате Австралии. Отметим, легенда легкой атлетике тренировался с австралийским клубом с августа и дважды забивал в предсезонных матчах.

Усэйн даже получил предложение предложение контракта от мальтийской Валлетты, однако ответил отказом.

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