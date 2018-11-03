Болт: С Сентрал Кост Маринерс нам не удалось согласовать контракт

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт прокомментировал свое решение не подписывать контракт с Сентрал Кост Маринерс.

"Посмотрим, что будет дальше. Думаю, к моему агенту, как и раньше, поступают различные предложения, так что посмотрим, как все сложится. У меня все еще есть желание стать профессиональным футболистом.

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Мы расстались с Сентрал Кост Маринерс как друзья, и это хорошо. Я получил большой опыт в этой команде. Игроки были великолепными. К сожалению, нам не удалось согласовать контракт, но, надеюсь, у меня будет шанс попробовать себя в другом клубе", – цитирует Болта L'Equipe.

Болт покинул Сентрал Кост Маринерс

Напомним, известный легкоатлет решил начать профессиональную футбольную карьеру и играл в чемпионате Австралии. Стоит отметить, легенда легкой атлетике тренировался с австралийским клубом с августа и дважды забивал в предсезонных матчах.

Усэйн даже получил предложение о подписании контракта от мальтийской Валлетты, однако ответил отказом.