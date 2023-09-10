"Конечно, я немного разочарован. Мы контролировали игру, но нам немного не хватило в последней трети поля. У нас не было таких быстрых связок. Когда ты не в своей лучшей форме и все равно получаешь очко, это признак хорошей команды. Это не конец света.

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Я очень рад за Уокера, который забил дебютный гол за сборную Англии. У нас есть шутка об этом. Я сказал ему, что перед тем, как он уйдет на пенсию, я позволю ему пробить пенальти. Я в восторге от него.

У нас большая глубина состава, хорошая конкуренция. Возможно, мы впервые за долгое время опустились ниже наших стандартов. Так бывает в футболе, и мы хотим совершенствоваться", – цитирует Кейна BBC Sport.

Напомним, сборная Англии впервые в этом отборочном цикле не смогла одержать победу, расписав с командой Реброва ничью 1:1.

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