Зирка или Черноморец заменит Полтаву в УПЛ 2018/19, – Бурбас

Зирка или Черноморец играть в УПЛ? / Фото из соцсетей

Журналист телеканалов "Футбол 1" / "Футбол 2" Игорь Бурбас рассказал, что вместо Полтавы в УПЛ 2018/19 сыграет Черноморец или Зирка.

"12-го члена УПЛ выберут среди Зирки и Черноморца. Оба клуба официально подтвердили свою готовность.

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Ингулец в опроснике не фигурирует. Он проявлял желание играть в элите. Но без U-19 и U-21 это невозможно, поэтому его отсеяли. Дедлайн по голосованию – завтра 11 утра", – написал Бурбас в своем Твиттере.

К слову, ранее Черноморец отказался заменить Полтаву в УПЛ. Полтава в свою очередь объявил о роспуске команды.