toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УРУГВАЙ - РОССИЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - ЕГИПЕТ ИРАН - ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ - МАРОККО Новости ЧМ 2018

Зирка или Черноморец заменит Полтаву в УПЛ 2018/19, – Бурбас

25 июня 16:17 214 Читати українською
Зирка или Черноморец заменит Полтаву в УПЛ 2018/19, – Бурбас
Зирка или Черноморец играть в УПЛ? / Фото из соцсетей

Журналист телеканалов "Футбол 1" / "Футбол 2" Игорь Бурбас рассказал, что вместо Полтавы в УПЛ 2018/19 сыграет Черноморец или Зирка.

"12-го члена УПЛ выберут среди Зирки и Черноморца. Оба клуба официально подтвердили свою готовность.

"Зараз я б забивав 60 голів за сезон і коштував 80 мільйонів фунтів". Фабріціо Раванеллі – суперзірка, яка підірве УПЛ

Ингулец в опроснике не фигурирует. Он проявлял желание играть в элите. Но без U-19 и U-21 это невозможно, поэтому его отсеяли. Дедлайн по голосованию – завтра 11 утра", – написал Бурбас в своем Твиттере.

К слову, ранее Черноморец отказался заменить Полтаву в УПЛ. Полтава в свою очередь объявил о роспуске команды.

Теги
Зирка Зирка Полтава Полтава УПЛ Игорь Бурбас Черноморец Черноморец
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
39
мин
Австралия
17:00
Перу
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук