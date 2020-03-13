Клопп прокомментировал решение о временной паузе в АПЛ

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями о переносе матчей чемпионата Англии.

"Я не думаю, что в этой ситуации взгляды футбольного тренера должны быть важными, но понимаю, что наши фанаты хотят услышать мнение команды, поэтому я и говорю это.

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Во-первых – все мы должны делать все возможное, чтобы защитить друг друга. Я имею в виду общество в целом. Так должно быть всегда в жизни, но в этот момент, думаю, оно важно как никогда. Я уже говорил, что футбол всегда кажется самой важной из наименее важных вещей. Сегодня футбол и футбольные матчи на самом деле совсем не важны.

Конечно, мы не хотим играть перед пустым стадионом и не хотим, чтобы игры или соревнования были приостановлены, но если это помогает хотя бы одному человеку оставаться здоровым, то мы это делаем без вопросов.

Сообщение команды для наших поклонников касается только их безопасности. Поставьте свое здоровье на первое место. Не рискуйте. Подумайте об уязвимых людях в нашем обществе и действуйте там, где это возможно, сочувствуя им", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

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