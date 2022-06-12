"Мы думаем о трансферах. Спортивное руководство готово реализовать варианты, которые у нас есть, чтобы сделать команду более конкурентоспособной.

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Капитаны Барселоны совершили настоящий поступок, снизив зарплату. Мы всегда будем им благодарны. Этот жест был очень важным, и никто, кроме капитанов, этого не сделал", – цитирует Лапорту Marca.

Напомним, в прошлом сезоне капитанами Барсы были Бускетс, Пике, Альба и Серхи Роберто.

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