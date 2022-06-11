Первое предложение Манчестер Юнайтед в размере 60 млн+10 млн евро бонусами не устроило каталонцев, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Манчестер Юнайтед официально избавился от 11 игроков – в списке куча звездных фамилий

Каталонцы летом 2019-го платили Аяксу за хавбека 86 млн евро. Вероятно, к этой сумме и будут приближаться переговоры, которые идут между клубами с 1 июня. Сам де Йонг пока удерживается делать окончательный выбор продолжения карьеры и ждет разрешения ситуации.

Напомним, в сезоне 2021/22 нидерландец сыграл 46 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Его контракт с Барселоной действует еще 4 года.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий