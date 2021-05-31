Буффон назвал реальные причины провала Ювентуса и своего ухода из клуба
Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон раскрыл внутренние проблемы туринского коллектива.
"Меня беспокоило то, что энтузиазм команды испарился после первых же неудач. Настоящие болельщики не должны упрекать команду, если она встретилась с первыми трудностями. Если я болею за Ювентус, то мои игроки – лучшие в течение всего сезона, а не только до февраля.
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Еще меня раздражало вот что. Были те, кто думал, что я играл против Барселоны только потому, что дружу с Андреа Пирло. Мне не нужны подарки. Ощущение, что во мне сомневаются, подтолкнуло меня к уходу из Ювентуса.
Мне нужно найти силы. Я не хочу ни о чем жалеть. Сейчас я очень счастлив. Я даже могу завершить карьеру. Я думаю, за то время, что я играл, я уже и так достаточно сделал", – цитирует Буффона Football Italia.
43-летняя легенда уже подтвердил, что летом покинет Юве, но свое будущее пока держит в секрете.
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