"Меня беспокоило то, что энтузиазм команды испарился после первых же неудач. Настоящие болельщики не должны упрекать команду, если она встретилась с первыми трудностями. Если я болею за Ювентус, то мои игроки – лучшие в течение всего сезона, а не только до февраля.

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Еще меня раздражало вот что. Были те, кто думал, что я играл против Барселоны только потому, что дружу с Андреа Пирло. Мне не нужны подарки. Ощущение, что во мне сомневаются, подтолкнуло меня к уходу из Ювентуса.

Мне нужно найти силы. Я не хочу ни о чем жалеть. Сейчас я очень счастлив. Я даже могу завершить карьеру. Я думаю, за то время, что я играл, я уже и так достаточно сделал", – цитирует Буффона Football Italia.

43-летняя легенда уже подтвердил, что летом покинет Юве, но свое будущее пока держит в секрете.

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