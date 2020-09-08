Болонья готовится к возможному провалу в переговорах по форварду Динамо Владиславу Супряге.

Клуб Серии А не уверен, что сможет удовлетворить финансовые аппетиты киевлян, информирует Bologna Sport News. "Россоблу" ищут альтернативные варианты.

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Им может стать аргентинец Эсекиель Понсе, выступающий за московский Спартак. Год назад российский гранд заплатил Роме за форварда 3 млн евро. В 34 матчах за "красно-белых" Понсе забил 11 мячей, отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Болонья не готова потратить на Супрягу более чем 10 млн евро. Динамо рассчитывает получить 15 млн за чемпиона мира U-20.

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