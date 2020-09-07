Московское Динамо усилило линию атаки нападающим Даниилом Лесовым, сообщает официальный сайт клуба.

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Игрок подписал контракт о сотрудничестве на 5 лет. Арсенал Тула, которому принадлежал 22-летний Даниил, получил за своего футболиста 1,8 млн евро.

Стоит отметить, что Лесовой является воспитанником киевского Динамо. В 2015-м форвард покинул столицу Украины и присоединился к Зениту, и впоследствии сменил гражданство на российское.

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