Клуб Серії А не впевнений, що зможе задовольнити фінансові апетити киян, інформує Bologna Sport News. "Россоблу" шукають альтернативні варіанти.

Вихованець Динамо Лісовий став гравцем московського клубу

Ним може стати аргентинець Есекіель Понсе, який виступає за московський Спартак. Рік тому російський гранд заплатив Ромі за форварда 3 млн євро. У 34 матчах за "червоно-білих" Понсе забив 11 м'ячів, віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Болонья не готова витратити на Супрягу більш, ніж 10 млн євро. Натомість Динамо розраховує отримати 15 млн за чемпіона світу U-20.

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