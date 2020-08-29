Итальянский и украинский клубы никак не могут договориться об условиях перехода 20-летнего нападающего. Ранее сообщалось, что Супряга близок к переходу в Болонью, однако такие выводы итальянских СМИ оказались поспешными.

Супряга близок к переходу в Болонью – итальянское СМИ раскрыло сумму за форварда Динамо

Болонья планирует арендовать нападающего Динамо на один год за 2,5-3 млн евро. По окончании сезона 2020/21 итальянцы получат право выкупа игрока за 7,5 млн. Всего "россоблу" готовы выделить на подписание украинца 10 миллионов, информирует Corriere dello Sport.

Впрочем, президент Динамо имеет несколько другие планы. По информации источника, Игорь Суркис не только хочет получить минимум на миллион больше, но и требует ускоренной оплаты за трансфер. Сейчас спортивный директор Болоньи Вальтер Сабатини и агент Александр Яковенко ведут переговоры с боссом Динамо.

Заметим, в сезоне 2019/20 Супряга защищал цвета СК Днепр-1, где провел 26 матчей, в которых отметился 15-ю голами и ассистом.

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