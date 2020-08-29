Італійський та український клуби ніяк не можуть дійти згоди щодо умов переходу 20-річного нападника. Раніше повідомлялося, що Супряга близький до переходу в Болонью, проте такі висновки італійських ЗМІ виявилися поспішними.

Супряга близький до переходу в Болонью – італійський ЗМІ розкрив суму за форварда Динамо

Болонья планує орендувати нападника Динамо на один рік за 2,5-3 млн євро. По завершенні сезону 2020/21 італійці матимуть право викупу гравця за 7,5 млн. Загалом "россоблу" готові виділити на підписання українця 10 мільйонів, інформує Corriere dello Sport.

Втім, президент Динамо має трохи інші плани. За інформацією джерела, Ігор Суркіс не лише хоче отримати мінімум на мільйон більше, а й вимагає пришвидшеної оплати за трансфер. Наразі спортивний директор Болоньї Вальтер Сабатіні та агент Олександр Яковенко ведуть перемовини з очільником Динамо.

Зауважимо, у сезоні 2019/20 Супряга захищав кольори СК Дніпро-1, де провів 26 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та асистом.

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