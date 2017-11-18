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Болгарский вратарь сыграл за сборную в 42 и установил интересное достижение

10:59 44 Читати українською
Болгарский вратарь сыграл за сборную в 42 и установил интересное достижение
Георгий Петков / KotaSport.com

Голкипер софийской Славии Георгий Петков установил рекорд, сыграв за сборную Болгарию в матче с командой Кипра в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА.

Вратарь занял место в воротах национальной команды в 42 года и 8 месяцев. Ни один кипер не выходил на поле в составе европейской сборной в таком возрасте, сообщает BBC.

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Поединок с Кипром стал первым матчем Петкова за сборную за последние 10 лет. Последний раз он надевал свитер болгарской национальной команды еще в рамках отбора на ЧМ-2010. Абсолютным рекордсменом европейских сборных является экс-хавбек сборной Греции Гиоргос Кудас. В 1995 году он сыграл за эллинов в 48-летнем возрасте.

Ранее Георгий Петков установил рекорд чемпионата Болгарии, став самым возрастным игроком в истории турнира. В сезоне 2018/19 вратарь провел 10 матчей во всех турнирах за Славию.

Лига наций5 тур

Кипр - Болгария: Пятница 16 ноября 2018

Кипр
Матч окончен
1 : 1
Болгария
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Лига наций Болгария Болгария Рекорды Кипр - Болгария Георгий Петков Георгий Петков
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