Лига наций: Словении не хватило гола Вербича для победы над Норвегией, Дания обыграла Уэльс

Состоялись очередные поединки Лиги наций в дивизионах В и С.

Дания на выезде в матче с драматической развязкой одолела Уэльс. Йоргенсен на 42-й минуте вывел гостей вперед. В конце поединка команды забили еще по голу. На 88-й забил Брейтуэйт, а через 2 минуты отличился Бейл. Дания после этого матча обеспечила себе выход в Лигу А.

Словакия разгромила Украину в матче Лиги наций – опустили с небес на землю

В дивизионе С Словения после гола динамовца Вербича не удержала победу над Норвегией. Йонсен принес скандивам ничью.

Болгария смогла спастись в матче с Кипром. На гол Зачарию точным ударом ответил Димитров.

После этого матча Болгария и Норвегия лидируют в своей группе, имея по 10 очков. Словения имеет призрачные шансы спастись от вылета в дивизион D.

Лига наций. дивизион С

Уэльс – Дания – 1:2

Голы: Бэйл, 90 – Йоргенсен, 43, Брейтуэйт, 88

Лига наций. дивизион В

Словения – Норвегия – 1:1

Голы: Вербич, 9 – Йонсен, 85

Кипр – Болгария – 1:1

Голы: Зачарию, 24 – Димитров, 89