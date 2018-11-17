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Лига наций: Словении не хватило гола Вербича для победы над Норвегией, Дания обыграла Уэльс

16 ноября 23:47 33 Читати українською
Лига наций: Словении не хватило гола Вербича для победы над Норвегией, Дания обыграла Уэльс
Уэльс – Дания – 1:2

Состоялись очередные поединки Лиги наций в дивизионах В и С.

Дания на выезде в матче с драматической развязкой одолела Уэльс. Йоргенсен на 42-й минуте вывел гостей вперед. В конце поединка команды забили еще по голу. На 88-й забил Брейтуэйт, а через 2 минуты отличился Бейл. Дания после этого матча обеспечила себе выход в Лигу А.

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В дивизионе С Словения после гола динамовца Вербича не удержала победу над Норвегией. Йонсен принес скандивам ничью.

Болгария смогла спастись в матче с Кипром. На гол Зачарию точным ударом ответил Димитров.

После этого матча Болгария и Норвегия лидируют в своей группе, имея по 10 очков. Словения имеет призрачные шансы спастись от вылета в дивизион D.

Лига наций. дивизион С

Уэльс – Дания – 1:2

Голы: Бэйл, 90 – Йоргенсен, 43, Брейтуэйт, 88

Лига наций. дивизион В

Словения – Норвегия – 1:1

Голы: Вербич, 9 – Йонсен, 85

Кипр – Болгария – 1:1

Голы: Зачарию, 24 – Димитров, 89

Лига наций5 тур

Кипр - Болгария: Пятница 16 ноября 2018

Кипр
Матч окончен
1 : 1
Болгария
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