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Болгарський воротар зіграв за збірну в 42 і встановив цікаве досягнення

10:57 127 Читать на русском
Болгарський воротар зіграв за збірну в 42 і встановив цікаве досягнення
Георгій Петков / KotaSport.com

Голкіпер софійської Славії Георгій Петков встановив рекорд, зігравши за збірну Болгарію в матчі з командою Кіпру в рамках 5-го туру Ліги націй УЄФА.

Воротар зайняв місце у воротах національної команди у 42 роки та 8 місяців. Жоден кіпер не виходив на поле в складі європейської збірної в такому віці, повідомляє BBC.

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Поєдинок із Кіпром став першим матчем Петкова за збірну за останні 10 років. Востаннє він одягав светр болгарської національної команди ще в рамках відбору на ЧС-2010. Абсолютним рекордсменом європейських збірних є екс-хавбек збірної Греції Гіоргос Кудас. У 1995 році він зіграв за еллінів у 48-річному віці.

Раніше Георгій Петков встановив рекорд чемпіонату Болгарії, ставши найбільш віковим гравцем в історії турніру. У сезоні 2018/19 воротар провів 10 матчів у всіх турнірах за Славію.

Ліга націй5 тур

Кіпр - Болгарія: П'ятниця 16 листопада 2018

Кіпр
Матч завершено
1 : 1
Болгарія
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Теги
Ліга націй Болгарія Болгарія Рекорди Кіпр - Болгарія Георгій Петков Георгій Петков
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