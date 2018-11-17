Болгарський воротар зіграв за збірну в 42 і встановив цікаве досягнення

Голкіпер софійської Славії Георгій Петков встановив рекорд, зігравши за збірну Болгарію в матчі з командою Кіпру в рамках 5-го туру Ліги націй УЄФА.

Воротар зайняв місце у воротах національної команди у 42 роки та 8 місяців. Жоден кіпер не виходив на поле в складі європейської збірної в такому віці, повідомляє BBC.

Ліга націй: Словенії не вистачило гола Вербіча для перемоги над Норвегією, Данія обіграла Уельс

Поєдинок із Кіпром став першим матчем Петкова за збірну за останні 10 років. Востаннє він одягав светр болгарської національної команди ще в рамках відбору на ЧС-2010. Абсолютним рекордсменом європейських збірних є екс-хавбек збірної Греції Гіоргос Кудас. У 1995 році він зіграв за еллінів у 48-річному віці.

Раніше Георгій Петков встановив рекорд чемпіонату Болгарії, ставши найбільш віковим гравцем в історії турніру. У сезоні 2018/19 воротар провів 10 матчів у всіх турнірах за Славію.