В заявку болгар попало 25 игроков, информирует официальный сайт Болгарского футбольного союза. Отметим, что одноклубник Виктора Коваленко, Петко Христов, был исключен из списка – его заменит Кристиан Дмитров.

Украина – Болгария: определилось время начала товарищеского матча

Вратари: Николай Михайлов, Иван Караджов, Светослав Вуцов.

Защитники: Василий Божиков, Кристиан Димитров, Димитр Велковски, Эдисон Йорданов, Андреа Христов, Иван Турицов, Алекс Петков.

Полузащитники: Георгий Костадинов, Кристиан Малинов, Илиан Илиев, Момчил Цветанов, Тодор Неделев, Ивайло Чочев, Доминик Янков, Борислав Цонев, Радослав Цонев, Радослав Кириллов.

Нападающие: Атанас Илиев, Станислав Иванов, Кирилл Десподов, Димитр Илиев, Георгий Минчев.

Напомним, товарищеский матч запланирован на 11 ноября, начало в 19.30. Через 5 дней после спарринга с болгарами "сине-желтых" ждет завершающий матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Именно по итогам этой встречи 16 ноября решится дальнейшая судьба главной команды страны в квалификации Мундиаля.

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