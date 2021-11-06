До заявки болгарів потрапило 25 гравців, інформує офіційний сайт Болгарського футбольного союзу. Відзначимо, що одноклубник Віктора Коваленка, Петко Хрістов, був виключений зі списку – його замінить Крістіан Дмітров.

Україна – Болгарія: визначився час початку товариського матчу

Воротарі: Микола Михайлов, Іван Караджов, Світлослав Вуцов.

Захисники: Васил Божиков, Крістіян Дімітров, Дімітр Велковські, Едісон Йорданов, Андреа Хрістов, Іван Туріцов, Алекс Пєтков.

Півзахисники: Георгій Костадінов, Крістіян Малінов, Іліян Ілієв, Момчіл Цвєтанов, Тодор Недєлєв, Івайло Чочов, Домінік Янков, Борислав Цоньов, Радослав Цоньов, Радослав Кірілов.

Нападники: Атанас Ілієв, Станіслав Іванов, Кирило Десподов, Дімітр Ілієв, Георгій Мінчев.

Нагадаємо, товариський матч запланований на 11 листопада, початок о 19:30. Через 5 днів після спарингу з болгарами на "синьо-жовтих" чекає завершальний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини. Саме за підсумками цієї зустрічі, 16 листопада, вирішиться подальша доля головної команди країни у кваліфікації Мундіалю.

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