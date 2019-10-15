Болгария – Англия – 0:6 – видео голов и обзор матча

В матче 8-го тура отбора Евро-2020 Англия на выезде уничтожила сборную Болгарии со счетом 6:0. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Евро-2020, квалификация

Группа А

Болгария – Англия – 0:6

Голы: Рашфорд, 7, Баркли, 20, 32, Стерлинг, 45+4, 69, Кейн, 85

"В следующий раз просто покинем поле", – защитник сборной Англии Мингс о проявлениях расизма в матче против Болгарии

В группе А Болгария на своем поле принимала Англию. Британцы могли досрочно квалифицироваться на Евро еще на прошлой неделе, однако этому помешало выездное поражение от Чехии. Впрочем, победа над болгарами, которые уже потеряли всякие шансы, позволяла "трем львам" практически решить задачу выхода из группы.

Уже в самом начале матча представители Туманного Альбиона взялись воплощать свой план в жизнь – фантастическим голом отметился Рашфорд. До перерыва дубль на свой счет записал Баркли, а Стерлинг забил в добавленное к первому тайму время. Во второй половине встречи еще по разу забили Стерлинг и Кейн.

Сборная Англии занимает первое место в группе А набрав 15 очков. За ними следует Чехия с 12 пунктами и сборная Косово – 11 очков. Представителям Туманного Альбиона в этом отборе осталось сыграть еще два поединка – против Черногории и Косово (14 и 17 ноября соответственно).

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