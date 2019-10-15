Болгарія – Англія – 0:6 – відео голів та огляд матчу

У матчі 8-го туру відбору Євро-2020 Англія на виїзді знищила збірну Болгарії з рахунком 6:0. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Євро-2020, кваліфікація

Група А

Болгарія – Англія – 0:6

Голи: Рашфорд, 7, Барклі, 20, 32, Стерлінг, 45+4, 69, Кейн, 85

"Наступного разу просто покинемо поле", – захисник збірної Англії Мінгс про прояви расизму у матчі проти Болгарії

У групі А Болгарія на власному полі приймала Англію. Британці могли достроково кваліфікуватися на Євро ще минулого тижня, однак цьому завадила виїзна поразка від Чехії. Втім, перемога над болгарами, які вже втратили будь-які шанси, дозволяла "трьом левам" практично вирішити завдання виходу з групи.

Вже на самому початку матчу представники Туманного Альбіону взялись втілювати свій план у життя – фантастичним голом відзначився Рашфорд. До перерви дубль на свій рахунок записав Барклі, а Стерлінг забив у доданий до першого тайму час. У другій половині зустрічі ще по разу забили Стерлінг і Кейн.

Збірна Англії посідає першу сходинку у групі А набравши 15 очок. За ними йде Чехія з 12 пунктами та збірна Косово – 11 очок. Представникам Туманного Альбіону у цьому відборі залишилось зіграти ще два поєдинки – проти Чорногорії та Косово (14 та 17 листопада відповідно).

Євро-2020, кваліфікація: Англія за крок від виходу з групи, Франція та Туреччина розійшлися миром