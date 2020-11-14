Хавбек сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка рассказал, что говорят фанаты после удачных матчей за национальную команду.

"Мы провели не одну хорошую игру. Там, где теряли очки, мы играли достойно. Все болельщики, которых я встречал, говорили: "Молодцы, ребята". Мы вроде проиграли, а болельщики хвалят.

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От победы ты не всегда получаешь столько удовольствия, как от хорошей игры. Мы играем для того, чтобы получать удовольствие. И чтобы кайфовали все, кто смотрит этот футбол", – цитирует Коноплянку сайт ТК Футбол.

Напомним, Украина сегодня, 14 ноября, встретится с Германией в Лиге наций, начало в 21:45. Евгений Коноплянка не сыграет в матче, ведь в начале октября повредил мышцу бедра и выбыл более чем на 2 месяца.

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