Коноплянка: Вболівальники хвалять збірну України навіть після поразок
Хавбек збірної України та донецького Шахтаря Євген Коноплянка розповів, що говорять фанати після вдалих матчів за національну команду.
"Ми провели не одну хорошу гру. Там, де втрачали очки, ми грали з гідністю. Всі вболівальники, яких я зустрічав, говорили: "Молодці, хлопці". Ми начебто програли, а вболівальники хвалять.
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Від перемоги ти не завжди отримуєш стільки задоволення, як від гарної гри. Ми граємо для того, щоб отримувати задоволення. І щоб кайфували всі, хто дивиться цей футбол", – цитує Коноплянку сайт ТК Футбол.
Нагадаємо, Україна сьогодні, 14 листопада, зустрінеться з Німеччиною у Лізі націй, початок о 21:45. Євген Коноплянка не зіграє у матчі, адже на початку жовтня пошкодив м'яз стегна та вибув на понад 2 місяці.