Хавбек збірної України та донецького Шахтаря Євген Коноплянка розповів, що говорять фанати після вдалих матчів за національну команду.

"Ми провели не одну хорошу гру. Там, де втрачали очки, ми грали з гідністю. Всі вболівальники, яких я зустрічав, говорили: "Молодці, хлопці". Ми начебто програли, а вболівальники хвалять.

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Від перемоги ти не завжди отримуєш стільки задоволення, як від гарної гри. Ми граємо для того, щоб отримувати задоволення. І щоб кайфували всі, хто дивиться цей футбол", – цитує Коноплянку сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, Україна сьогодні, 14 листопада, зустрінеться з Німеччиною у Лізі націй, початок о 21:45. Євген Коноплянка не зіграє у матчі, адже на початку жовтня пошкодив м'яз стегна та вибув на понад 2 місяці.

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