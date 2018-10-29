Болбат: Ничего удивительного Манчестер Сити не продемонстрировал

Хавбек Шахтера Серий Бобат прокомментировал разгром "горняков" в матче 3-го тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Трудно сказать, в чем именно мы уступили. В Манчестер Сити собраны очень качественные игроки, которые почти не ошибаются в простых ситуациях. У них меньше брака, меньше потерь, благодаря чему удается дольше оставаться с мячом и создавать голы.

Шахтер – Манчестер Сити: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Думаю, если бы у нас получилось действовать еще плотнее, то все было бы иначе. Реально брать очки в Манчестер Сити? Я считаю, вполне реально. Эта встреча станет хорошей наукой: разберем, все подготовим к ответному матчу.

Ничего удивительного соперники не продемонстрировали – они же не летают полем, правильно? Будем играть, стараться брать очки и проходить дальше", – цитирует Болбата пресс-служба донецкого клуба.

Вчера Шахтер в Харькове без шансов уступил Манчестер Сити со счетом 0:3.

Шахтер – Манчестер Сити – 0:3 – видео голов и обзор матча