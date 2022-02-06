Біль Супряги і блиск партнерів у відеоогляді матчу Сампдорія – Сассуоло – 4:0
22:31 - Читать на русском
Сампдорія розбила Сассуоло у 24 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Генуезці хутко здобули комфортну перевагу завдяки голам ветерана Капуто і новачка Сенсі. Раптовий шанс вийти на поле отримав Владислав Супряга, коли довелося міняти травмованого Габ'ядіні. Радість українця виявилася зовсім недовгою – близько 25 хвилин на полі і зворотня заміна.
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До розгромного рахунок довів Андреа Конті, який якраз замінив українця. У компенсований час крапку поставив Кандрева, виконавши пенальті у стилі Панєнки. 4:0 – ефектний виступ Сампдорії, але Супряга явно мріяв не про такий дебют.
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