Генуезці хутко здобули комфортну перевагу завдяки голам ветерана Капуто і новачка Сенсі. Раптовий шанс вийти на поле отримав Владислав Супряга, коли довелося міняти травмованого Габ'ядіні. Радість українця виявилася зовсім недовгою – близько 25 хвилин на полі і зворотня заміна.

Сампдорія розгромила Сассуоло у дебютному матчі Супряги, Наполі здолав Венецію й обійшов Мілан

До розгромного рахунок довів Андреа Конті, який якраз замінив українця. У компенсований час крапку поставив Кандрева, виконавши пенальті у стилі Панєнки. 4:0 – ефектний виступ Сампдорії, але Супряга явно мріяв не про такий дебют.