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Бойко вспомнил свой лучший парированный пенальти – соперник был принципиальным

08:29 27 Читати українською
Бойко вспомнил свой лучший парированный пенальти – соперник был принципиальным
Денис Бойко / Фото instagram

Голкипер Динамо и сборной Украины Денис Бойко помнит свою дуэль с форвардом Шахтера.

"Было много пенальти, которые я отражал. Но из самых памятных, который повлиял на результат, один из последних. Это было в матче с Шахтером, когда бил Мораес (25-й тур УПЛ, сезона 2018/19 – прим.).

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Это было в конце матча, счет был 0:0. Забей Шахтер, то это была бы победа, ведь времени отыграться почти бы не осталось. Тогда у нас еще оставались шансы на чемпионство", – рассказал Бойко для Instagram-канала УАФ.

Напомним, летом 2018-го Мораес перешел из Динамо в лагерь принципиального оппонента киевлян – Шахтера.

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Теги
Денис Бойко Денис Бойко Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев
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