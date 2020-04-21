Попов объяснил мотивы своей жесткой игры против Мораеса

Защитник Динамо Денис Попов вспомнил эпизод из матча 1/8 финала Кубка Украины против Шахтера (2:1).

"Подкат против Мораеса? Я обычно так играю. Случился момент, стрельнуло в голове, что надо так сделать.

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Это обычный игровой момент, а не отношусь к Мораесу предвзято. Если бы другой футболист был на его месте, я сыграл бы так же", – сказал Попов в программе Бомбардир.

Речь идет об эпизоде, где Денис в подкате снес форварда Шахтера возле углового флажка. Напоминаем, летом 2018-го Мораес перешел из Динамо в лагерь принципиального оппонента киевлян – Шахтера.

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