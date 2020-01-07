Бойко пожертвовал деньги на поддержку животных, пострадавших от пожаров в Австралии

Голкипер Динамо Денис Бойко не остался равнодушным к экологическим проблемам в Австралии.

Денис Бойко сделал денежный взнос в поддержку спасения животных, которые пострадали от пожаров в Австралии.

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Голкипер выложил соответствующий скриншот в своем Instagram. Интересно, что Бойко скрыл сумму выплаты.

Отметим, что Австралию захватили лесные пожары с сентября. Пламенем охвачено более 5,5 млн гектаров. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер.

К слову, Бойко в текущем сезоне восстанавливался после травмы спины, поэтому провел за Динамо всего 12 матчей во всех турнирах, пропустив 15 голов.

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