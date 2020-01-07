toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Бойко пожертвовал деньги на поддержку животных, пострадавших от пожаров в Австралии

7 января 16:23 274 Читати українською
Бойко пожертвовал деньги на поддержку животных, пострадавших от пожаров в Австралии
Денис Бойко / фото: ФК Динамо Киев

Голкипер Динамо Денис Бойко не остался равнодушным к экологическим проблемам в Австралии.

Денис Бойко сделал денежный взнос в поддержку спасения животных, которые пострадали от пожаров в Австралии.

Бойко: Динамо оштрафовало меня за празднование выхода на Евро U-21 – на эти деньги можно было приобрести автомобиль

Голкипер выложил соответствующий скриншот в своем Instagram. Интересно, что Бойко скрыл сумму выплаты.

Отметим, что Австралию захватили лесные пожары с сентября. Пламенем охвачено более 5,5 млн гектаров. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер.

К слову, Бойко в текущем сезоне восстанавливался после травмы спины, поэтому провел за Динамо всего 12 матчей во всех турнирах, пропустив 15 голов.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?

blog_ava
Колос представил 5 новичков, среди которых два экс-игрока Динамо
17 января
800
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Денис Бойко Денис Бойко Австралия Австралия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
14
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук