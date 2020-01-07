Бойко пожертвував гроші на підтримку тварин, які постраждали від пожеж в Австралії

Голкіпер Динамо Денис Бойко не залишився байдужим до екологічних проблем в Австралії.

Денис Бойко зробив грошовий внесок на підтримку порятунку тварин, які постраждали від пожеж в Австралії.

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Голкіпер виклав відповідний скріншот у своєму Instagram. Цікаво, що Бойко приховав суму виплати.

Зазначимо, що Австралію захопили лісові пожежі з вересня. Полум'ям охоплено понад 5,5 млн гектарів. Розповсюдженню вогню сприяють висока температура і сильний вітер.

До слова, Бойко в поточному сезоні відновлювався після травми спини, тому провів за Динамо лише 12 матчів у всіх турнірах, пропустивши 15 голів.

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