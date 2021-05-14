"Считаю, вся команда сыграла очень хорошо и качественно. Мы досконально разобрали соперника, поэтому были готовы к игре, которую предложит нам Заря. На мой взгляд, выполнили свою задачу на отлично.

Гол и незабитый пенальти Цыганкова в видеообзоре финала Кубка Украины Динамо – Заря – 1:0

Мирча Луческу еще перед матчем с Колосом подошел ко мне и сказал: "Кубок твой". То есть, все последующие матчи в этом турнире, в том числе и финал, буду играть я. Поэтому готовился к этому, понимал, что мне будет предоставлен этот шанс. Надеюсь, не подвел.

Не возникала ли у меня мысль о серии послематчевых пенальти? Я старался не думать об этом, а концентрироваться на моменте, здесь и сейчас. Но честно говоря, после того как Цыганков не забил пенальти, я вспомнил 2012-й год, когда в финале Лиги чемпионов была похожая ситуация: Бавария вела 1:0 и не забила пенальти, а в конце игры отличился Челси и затем одержал победу в серии послематчевых пенальти. Это у меня хорошо отложилось в памяти, я с небольшой нервозностью вспоминал этот момент. Но слава богу, все хорошо закончилось, мы выиграли – это самое главное.

Почему Цыганков не забил пенальти? Хочу сделать огромный комплимент вратарю Зари – он очень хорошо сыграл, все прочитал.

Благодаря чему нам удалось выиграть все три трофея в сезоне? Благодаря новому тренеру. И болельщики, и телезрители, люди, которые разбираются в футболе и даже те, кто не разбирается, сами все видят и понимают. Очевидно, что заслуга главного тренера во всех этих победах огромная", – цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

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