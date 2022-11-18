Интересные события в мире спорта никогда не кончаются. И пока внимание всего мира еще не перенеслось в Катар, а посмотреть что-то хочется – OTT-платформа Setanta Sports представляет целый список интересных спортивных событий.

Рассказываем, какие поединки и матчи можно посмотреть на стриминговой OTT-платформе уже в эти выходные.

Применение Setanta Sports теперь доступно и на телевизорах LG

Поединок украинки на UFC Fight Night 215

"Железная леди" возвращается! Украинка Марина Мороз готовится к очередному бою в октагоне. Ее соперницей станет Дженнифер Майя из Бразилии.

Спортсменка готова продолжить свою победную серию, которая длится уже 3 матча. 34-летняя Майя – опытная соперница, но два последних матча проиграла. Сможет ли прервать серию?

Посмотреть этот матч можно будет на платформе setantasports.com 19 ноября.

Конец сезона в Формуле-1

Макс Ферстаппен уверенно взял чемпионство второй раз подряд. Но интриги на гран-при Абу-Даби все еще остаются. Как минимум, это удел второго места, на которое претендуют Шарль Леклер и Серхио Перес. Пока у них равно количество баллов.

Не забываем и о конфликте Ферстаппена с Пересом. Не помешает ли это мексиканцу получить желаемую вторую строчку в итоговом зачете?

Смотрите решение Формулы-1 в воскресенье, 20 ноября . Начало – в 15:00.

УПЛ не останавливается!

Украинцев не сломать. Доказательством тому является и УПЛ, которая продолжается при всех обстоятельствах.

Среди интересных матчей стоит отметить Колос – Ворскла, результат которого многое скажет о еврокубковых амбициях команд. Не меньший интерес вызывает нижняя часть таблицы, где Минай попытается отобрать баллы у Металлиста, а Кривбасс продолжит победное шествие в матче с Металлистом-1925.

Ну а уже в понедельник киевское Динамо ожидает тяжелый матч с Вересом, а Ингулец и Львов будут сражаться за победу, чтобы удалиться от зоны вылета.