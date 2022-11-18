Цікаві події у світі спорту ніколи не закінчуються. І поки увага всього світу ще не перенеслася до Катару, а подивитися щось хочеться – OTT-платформа Setanta Sports представляє цілий перелік цікавих спортивних подій.

Розповідаємо, які поєдинки та матчі можна переглянути на стримінговій OTT-платформі вже на цих вихідних.

Застосунок Setanta Sports тепер доступний і на телевізорах LG

Поєдинок українки на UFC Fight Night 215

"Залізна леді" повертається! Українка Марина Мороз готується до чергового бою в октагоні. Її суперницею стане Дженніфер Майя з Бразилії.

Спортсменка готова продовжити свою переможну серію, яка триває вже 3 матчі. 34-річна Майя – досвідчена суперниця, але два останніх матчі програла. Чи зможе перервати серію?

Подивитися цей поєдинок можна буде на платформі setantasports.com 19 листопада.

Кінець сезону в Формулі-1

Макс Ферстаппен впевнено взяв чемпіонство вдруге поспіль. Але інтриги на гран-прі Абу-Дабі все ще залишаються. Як мінімум, це доля другого місця, на яке претендують Шарль Леклер і Серхіо Перес. Наразі в них рівна кількість балів.

Не забуваємо і на конфлікт Ферстаппена з Пересом. Чи не завадить це мексиканцю отримати бажану другу сходинку у підсумковому заліку?

Дивіться розв’язку Формули-1 у неділю, 20 листопада. Початок – о 15:00.

УПЛ не зупиняється!

Українців не зламати. Доказом цьому є й УПЛ, яка продовжується попри всі обставини.

Серед цікавих матчів варто відзначити Колос – Ворскла, результат якого багато що скаже про єврокубкові амбіції команд. Не менший інтерес викликає нижня частина таблиці, де Минай спробує відібрати бали в Металіста, а Кривбас продовжить переможну ходу в матчі з Металістом-1925.

Ну а вже в понеділок на київське Динамо очікує важкий матч з Вересом, а Інгулець і Львів будуть битися за перемогу, щоб віддалитися від зони вильоту.

Дивіться ці матчі на платформі setantasports.com 19 – 21 листопада.