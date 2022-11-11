Setanta Sports представляє користувачам важливе нововведення – тепер фанати спорту можуть стежити за топовими спортивними подіями за допомогою застосунку для телевізорів LG.

Міжнародний телемовник розповів, які операційні системи для телевізорів підтримують додаток та як завантажити його для перегляду матчів зі всього світу.

Setanta Sports – перша спортивна OTT-платформа на українському ринку: як до неї підключитися і який контент дивитись

Як активувати додаток

Щоб оцінити додаток Setanta Sports треба зробити прості кроки:

1. Зайти в LG CONTENT STORE;

2. Знайти застосунок Setanta Sports через пошук;

3. Натиснути кнопку "Завантажити";

4. Зайти в застосунок та зареєструватися (авторизуватися).

У рамках партнерства між провідним брендом електроніки та Setanta Sports підписники можуть використовувати додаток на всіх телевізорах LG з WebOS 3.0 або новіше.

Завантаживши та активувавши програму Setanta Sports, вболівальники зможуть дивитися найкращі спортивні змагання та матчі з усього світу різними мовами, у тому числі за допомогою функції Multiview.

Для Setanta Sports важливо співпрацювати з глобальною інноваційною технологічною компанією, яка є практично в усіх країнах світу. Партнерство з LG дозволяє покращити досвід використання нашої платформи та зробити його максимально зручним для любителів спорту.

"Одне з основних завдань Setanta Sports – зробити прямі трансляції спортивних змагань доступними якомога більшій кількості людей. Поява платформи setantasports.com у додатках для телевізорів LG дозволить нам охопити ще більшу аудиторію та створити для них новий досвід перегляду спортивних подій", – зазначив комерційний директор Setanta Sports Давид Джапарідзе.

Ми раді співпраці з провідним міжнародним брендом і сподіваємося, що це партнерство зробить перегляд спорту ще більш незабутнім і цікавим для вболівальників,

– додав він.

Про Setanta Sports

Setanta Sports – міжнародний телемовник, представлений у 15 країнах Європи та Азії телеканалами та спортивною ОТТ-платформою. Вболівальники можуть дивитися найкращі спортивні матчі та події з усього світу на будь-якому пристрої, вибравши одну із чотирьох доступних мов.

У ефірі любителі спорту можуть насолоджуватися численними чемпіонатами та спортивними подіями. Серед них – Англійська прем'єр-ліга, Німецька Бундесліга, Нідерландська Ередівізі, Англійський Чемпіоншип, Німецька Бундесліга 2, Прем'єр-ліга Шотландії, Бельгійська Про-ліга, матчі Кубка Англії та Кубка Ліги, жіночі та чоловічі тенісні матчі, Формула-1, НБА та Євроліга, UFC, Bellator, змагання з хокею.