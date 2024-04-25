Инсайдер Николо Скира ранее сообщал, что Судаковым заинтересовались ведущие клубы АПЛ.

Судаков может стать одноклубником звезды сборной Украины – топ-клуб выбрал хавбека Шахтера приоритетным трансфером на лето

Журналист раскрыл имена клубов – Арсенал и Челси. Правда, конкретики относительно возможного трансфера Судакова пока нет. Отмечалось, что в услугах Георгия также заинтересованы Тоттенхэм, Наполи, Интер, Бенфика и другие гранды.

Напомним, в текущем сезоне Судаков провел за Шахтер 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

Шахтер хочет вывести цену Судакова на пик, а потом продать. Но если у них не получится?