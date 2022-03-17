Полузащитник Колоса Андрей Богданов решил пойти на защиту Украины и присоединился к армии.

Богданов в своем Instagram поделился видео, на котором присягает на верность украинскому народу в военной форме и с автоматом в руках.

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Ранее хавбек Колоса, в свое время поигравший за Металлист и Динамо, вместе с Александром Алиевым присоединился к терробороне, чтобы защищать Украину от российских оккупантов.

Напомним, 24 февраля россияне напали на Украину, однако их планы потерпели провал – ВСУ отражают атаки врага, который теперь не отказывается от самых ничтожных поступков против украинского народа.

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