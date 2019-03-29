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Богданов – о Шахтер – Динамо в Кубке Украины: Я считаю, что ОСК Металлист – это нейтральное поле

29 марта 22:55 23 Читати українською
Богданов – о Шахтер – Динамо в Кубке Украины: Я считаю, что ОСК Металлист – это нейтральное поле
Андрей Богданов / ФК Олимпик

Хавбек Десны Андрей Богданов поделился ожиданиями от матча Шахтер – Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.

 

"Динамо и Шахтер – принципиальные соперники. У обеих команд будет запредельная мотивация выиграть и пройти в следующую стадию, показав свою силу.

Богданов: Самое главное – набрать физические кондиции

Поддержка? Сами понимаете, Шахтер не играет дома. Я считаю, что ОСК Металлист – это нейтральное поле. Если придет полный стадион, то футболистам и Шахтера, и Динамо будет приятно играть. Но это более нейтральное поле.

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Ранее атмосфера на Донбасс Арене была в таких матчах потрясающая, видно было, что это 12-й игрок для Шахтера", – передает слова Богданова Sport.ua.

Напомним, поединок 1/4 финала Кубка Украины между Шахтером и Динамо состоится 7 апреля, начало матча – в 17:00.

Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Шахтер - Динамо Киев Андрей Богданов Андрей Богданов
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