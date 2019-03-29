Богданов – о Шахтер – Динамо в Кубке Украины: Я считаю, что ОСК Металлист – это нейтральное поле

Хавбек Десны Андрей Богданов поделился ожиданиями от матча Шахтер – Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.
"Динамо и Шахтер – принципиальные соперники. У обеих команд будет запредельная мотивация выиграть и пройти в следующую стадию, показав свою силу.
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Поддержка? Сами понимаете, Шахтер не играет дома. Я считаю, что ОСК Металлист – это нейтральное поле. Если придет полный стадион, то футболистам и Шахтера, и Динамо будет приятно играть. Но это более нейтральное поле.
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Ранее атмосфера на Донбасс Арене была в таких матчах потрясающая, видно было, что это 12-й игрок для Шахтера", – передает слова Богданова Sport.ua.
Напомним, поединок 1/4 финала Кубка Украины между Шахтером и Динамо состоится 7 апреля, начало матча – в 17:00.