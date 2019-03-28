Евтушенко: Не думаю, что Хацкевича уволят, если Динамо уступит Шахтеру в Кубке Украины

Футбольный эксперт Вадим Евтушенко поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Украины Шахтер – Динамо.

"Понятно, что это центральная игра всего турнира. Встречаются две лучшие команды страны, поэтому независимо от стадии турнира – это центральный матч текущего розыгрыша Кубка Украины. Пусть команда, которая выйдет в финал, не обижается, но вывеска Шахтер – Динамо всегда привлекательнее, чем Шахтера или Динамо с любой другой командой.

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Теоретически, Динамо еще не потеряло шансы на чемпионство. Поэтому не будем говорить, что киевляне могут все потерять. Оба клуба будут пытаться выиграть трофей. У них такие задача – выигрывать. Не попасть в финал или пройти дальше, а побеждать и выигрывать трофеи.

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Я не думаю, что Хацкевича уволят, если Динамо в Харькове уступит Шахтеру, но сыграют эту игру качественно. До конца чемпионата осталось 2 месяца, сомневаюсь, что в такой ситуации будут что-то менять", – рассказал Евтушенко в интервью Segodnya.

Напомним, что матч Кубка Украины Шахтер – Динамо состоится 7 апреля. Начало матча в 17:00.