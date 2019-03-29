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Богданов – про Шахтар – Динамо у Кубку України: Я вважаю, що ОСК Металіст – це нейтральне поле

29 березня 22:55 257 Читать на русском
Богданов – про Шахтар – Динамо у Кубку України: Я вважаю, що ОСК Металіст – це нейтральне поле
Андрій Богданов / ФК Олімпік

Хавбек Десни Андрій Богданов поділився очікуваннями від матчу Шахтар – Динамо у 1/4 фіналу Кубка України.

 

"Динамо і Шахтар – принципові суперники. У обох команд буде позамежна мотивація виграти і пройти в наступну стадію, показавши свою силу.

Богданов: Найголовніше – набрати фізичні кондиції

Підтримка? Самі розумієте, Шахтар не грає вдома. Я вважаю, що ОСК Металіст – це нейтральне поле. Якщо прийде повний стадіон, то футболістам і Шахтаря, і Динамо буде приємно грати. Але це більш нейтральне поле.

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Раніше атмосфера на Донбас Арені була в таких матчах приголомшлива, видно було, що це 12-й гравець для Шахтаря", – передає слова Богданова Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Кубка України між Шахтарем та Динамо відбудеться 7 квітня, початок матчу – о 17:00.

Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Кубок України Шахтар - Динамо Андрій Богданов Андрій Богданов
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