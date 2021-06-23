Кевин-Принс Боатенг оставил свою подпись на контракте с Гертой, который рассчитан до лета 2022-го, сообщает официальный сайт клуба.

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34-летний ганец присоединился к берлинскому клубу на правах свободного агента. Последним клубом хавбека была итальянская Монца. Кевин-Принс уже выступал за Герту в 2005-2007 годах, также у игрока есть опыт работы в Тоттенхэме, Милане, Барселоне и других клубах.

В прошлом сезоне Серии В Боатенг провел 25 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

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