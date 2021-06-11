Польский бомбардир стремится попробовать свои силы в новом чемпионате, утверждает AS.

Левандовски не исключил ухода из Баварии

Желающих приобрести 32-летнего нападающего будет достаточно – два Манчестера, ПСЖ и Челси. Впрочем, "желанным" приоритетом Левандовски однозначно будет Реал. Поляк дважды мог оказаться на Сантьяго Бернабеу (в 2014-м и 2016-м), однако переговоры завершались неудачами. На этот раз все также будет непросто, ведь Бавария не горит желанием отпускать своего лидера. На стороне мюнхенцев контракт, который рассчитан еще на два года.

Напомним, в сезоне 2020/21 Левандовски забил 41 гол, превзойдя почти 50-летний рекорд легендарного Герда Мюллера. Также форвард Баварии получил "Золотую бутсу".

"В Україні вони почали гаснути": Реал готує галактичний розпродаж і озвучує цінники, або Хто тренуватиме Луніна