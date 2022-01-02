У полузащитника Герты Кевина-Принса Боатенга нет времени скучать по нереализованному потенциалу.

Ганец погрузился в роман с горячей итальянской моделью Валентиной Фрадеградой.

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Красавица постоянно подрывает соцсети провокационными фотографиями без купальника. 30-летняя Валентина прикрывает грудь только руками или волосами. К эротическому флешмобу присоединился и сам Боатенг – пара сфотографировалась в объятиях полностью обнаженными.

Добавим, что на поле у 34-летнего хавбека все гораздо скромнее. В текущем сезоне Боатенг провел за Герту 12 матчей и не отличался результативными действиями.

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