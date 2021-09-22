"Купи голів, напевно, не буде. Чекаю хорошої гри. Дай Бог, щоб саме такою вона і вийшла. Хоча на мій погляд, матч на Суперкубок потрібно було раніше проводити – перед початком сезону.

А зараз, коли у Динамо і Шахтаря триває підготовка до єврокубків і ігор чемпіонату, він якось в загальну канву не вписується. На футболістів випадає велике навантаження і навіть не знаю, як команди будуть до гри за Суперкубок ставитися.

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Потрібно вміти розподіляти сили, при цьому розставляючи пріоритети. Можливо, хтось із тренерів Динамо і Шахтаря захоче дати комусь із підопічних більше пограти, адже хтось може мати брак ігрової практики або ж поступово відновлюватися після травми. Все залежить від того, як наставники дивляться на сьогоднішню гру і як її розцінюють.

Так, зрозуміло, це дербі і хочеться в ньому здобути перемогу – все-таки престижно виграти Суперкубок. Але ж є ще й глобальні завдання, яких ніхто не скасовував", – сказав Блохін у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо відбудеться вже сьогодні, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:00.

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