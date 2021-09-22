"Жаль, что по ряду причин нынешний Суперкубок не состоялся по традиции перед началом сезона. Сейчас же он несколько не вписывается в соревновательный график: набрал обороты чемпионат УПЛ, как говорится, на носу – поединки группового турнира Лиги чемпионов. Я не буду утверждать, что соперники будут играть не в полную силу, просто чувствуется, что интерес у болельщиков до сегодняшнего противостояния не так, как того бы хотелось организаторам.

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Впрочем, не думаю, что Динамо и Шахтер будут экспериментировать с составами, все же, на кону – имидж наиболее именитых отечественных клубов. Всем очень хочется победить. Поскольку встречаются примерно равные по силе визави, то, на мой взгляд, обладатель почетного приза определится после серии послематчевых пенальти", – рассказал Зубов в комментарии meta-ratings.

Напомним, матч Шахтер – Динамо состоится уже сегодня, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Поединок должен был пройти еще в июле, однако из-за участия многих игроков Динамо на Евро-2020, матч по просьбе "бело-синих" перенесли.

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