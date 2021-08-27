Олег Блохін запевнив, що не втручався в комплектацію збірної України на найближчі матчі.

"Відразу зауважу: я не формував цей список. Можливо, Олексій Михайличенко брав участь – не знаю, не говорив з ним про це.

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Думаю, що на цю тему у керівництва УАФ була розмова із Сергієм Ребровим і Олександром Петраковим, який на той момент вже значився другою кандидатурою на посаду наставника збірної. Якщо Петраков, як виконувач обов'язків головного тренера, буде радитися – немає питань", – заявив Блохін в інтерв'ю Meta-ratings.

Нагадаємо, у вересні збірна України проведе два матчі відбору на ЧС – 1-го проти Казахстану і 4-го проти Франції. На 8 вересня запланований спаринг з чехами.

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