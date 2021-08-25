Сборную Украины постигла кадровая катастрофа с голкиперами перед сентябрьскими поединками отбора на чемпионат мира.

Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков довызвал Дениса Бойко из киевского Динамо, информирует официальный сайт УАФ.

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Срочную замену пришлось искать Андрею Лунину, у которого обнаружили коронавирус. Таким образом, тройка голкиперов сборной Украины полностью отличается от первоначального списка. Ранее Ризнык и Пятов заменили травмированных Трубина и Бущана. Последний раз Бойко вызывался в сборную в 2019 году, а играл – в 2018-м.

Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча отбора на ЧМ – 1-го против Казахстана и 4-го против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.

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