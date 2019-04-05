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Блохин и Беланов проведут жеребьевку 1/2 финала Кубка Украины

08:00 27 Читати українською
Блохин и Беланов проведут жеребьевку 1/2 финала Кубка Украины
Игорь Беланов / соцсети

Обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов будут проводить жеребьевки полуфинала Кубка Украины.

ФФУ на своем официальном сайте сообщила, что бывшие нападающие Динамо Олег Блохин и Игорь Беланов проведут жеребьевку 1/2 финала Кубка Украины.

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Церемония состоится 8 апреля в Доме футбола. Начало в 14:00.

Напомним, Блохин и Беланов являются обладателями "Золотого мяча-1975" и 1976 соответственно, также вместе выигрывали Кубок обладателей кубков в сезоне 1985/86.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Олег Блохин Игорь Беланов
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